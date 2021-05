Częstochowa. Kiedy zostanie otwarty park wodny? To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w mieście

Już samo to zastrzeżenie, że okres działania takich obiektów może zakończyć się już po tygodniu nie zachęca do ich uruchomienia, bo są drogie w utrzymaniu.

- Trzeba też pamiętać, że wprawdzie nowy park wodny w Częstochowie jest już od dłuższego czasu technicznie gotowy do działania, do rozpoczęcia jego działalności niezbędne będzie nie tylko ponowne sprawdzenie instalacji i badania wody, ale także nabór pracowników - tłumaczy Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta w Częstochowie. - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie robił tego do tej pory, bo zatrudnianie pracowników do obsługi parku w sytuacji przedłużanego lockdownu całej branży i niepewności co do momentu uruchomienia obiektu byłoby nieracjonalne i niegospodarne, także biorąc po uwagę obecną niełatwą w epidemii sytuację finansową MOSiR i całego miasta.