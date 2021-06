Częstochowa. Kora Jackowska czy Krzysztof Komeda? Kto zostanie patronem Promenady Śródmiejskiej?

Pomysł nazwania Promenady Śródmiejskiej imieniem Kory Jackowskiej także został zgłoszony do komisji ds. nazewnictwa, ale opinia zostanie wydana dopiero po otrzymaniu odpowiedzi z Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy, co jest zgodne z procedurami.

Promenada powstała na terenie poprzemysłowym, kiedyś należącym do ,,Węglobloku”. Po zamknięciu jego działalności, miejsce nie miało konkretnego przeznaczenia, pokryło się nie tylko nieuporządkowaną roślinnością, ale i pozostałościami materiałów budowlanych, gruzem, nieestetycznymi nasypami. Z czasem przekształciło się w ,,dziki parking” – z pewnością nie było to najwłaściwsze przeznaczenie tego terenu – zarówno z punktu widzenia estetyki centrum Częstochowy, jak i potencjału wynikającego z lokalizacji, zamykającej się miedzy aleją Wolności, ulicami Boya-Żeleńskiego i Skłodowskiej-Curie oraz aleją Bohaterów Monte Casino.

Zamysłem było więc kompleksowe przekształcenie zaniedbanego terenu w nowoczesny obiekt użytkowy – pasaż spacerowo-rekreacyjny wraz z urządzeniami i instalacjami niezbędnymi do jego funkcjonowania. Całkowita powierzchnia zagospodarowanego terenu to ponad 13 tys. m kw. Projektując to miejsce, wydzielono strefy o odrębnych funkcjach – wypoczynku czynnego, cichego czy integracji społecznej. Przewidziano miejsca do rekreacji zarówno dla osób starszych, lubiących długie spacery, jak i młodszych, stawiających na aktywny wypoczynek, a także dzieci. Pamiętano o dostępności tej przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie te względy czynią nową Promenadę jedną z ważniejszych inwestycji wpisujących się w założenia miejskiego programu ,,Kierunek Przyjazna Częstochowa”.