Częstochowa. Kusza i karabin w paczce z USA zamiast słodyczy. Sprawą zajmuje się policja

- Zgodnie przepisami ustawy o broni i amunicji kusze są uznawane za broń cięciwową. Przywóz takiej broni do Polski wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia. Jeżeli w trakcie kontroli celnej stwierdzimy naruszenie przepisów ustawy – zagraniczna przesyłka zostaje zatrzymana, zawiadamiamy najbliższy organ policji, który niezwłocznie przejmuje broń do magazynu broni – wyjaśniła Marta Markowska, naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach.

Jak informuje KAS, kusza umożliwiająca rażenie celów na odległość, zaliczana jest do narzędzi i urządzeń, których używanie może zagrażać zdrowiu i życiu. Zgodnie z polskim prawem broń cięciwowa w postaci kusz jest traktowana, jako broń i wymaga uzyskania pozwolenia. Przywóz broni i amunicji do Polski wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia. W związku podejrzeniem naruszenia przepisów ustawy o broni i amunicji kusza trafiła już do depozytu, częstochowscy policjanci poprowadzą dalsze postępowanie w tej sprawie.