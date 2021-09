Częstochowa. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek uczestniczyła w rozpoczęciu roku szkolnego w IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Przyjazd marszałek Sejmu nie był przypadkowy. Elżbieta Witek chciała sprawić niespodziankę uczennicy trzeciej klasy, Kamili Jedynak, która wygrała ogólnopolski konkurs o Katyniu "Polskie serce pękło" w kategorii tekst piosenki.

- Kamila napisała przepiękny tekst piosenki. Był on tak poruszający, że orkiestra Wojska Polskiego, słysząc ten tekst, sama zadeklarowała, że napisze do niego muzykę. W dniu, kiedy odbywała się uroczysta gala konkursu transmitowana przez telewizję, Kamila była chora i nie mogła przyjechać, dlatego chcieliśmy jej zrobić niespodziankę. Pomyślałam, że skoro Kamili nie było uroczystej gali, zespół przyjedzie na rozpoczęcie roku szkolnego i wykona utwór. IV LO im. H. Sienkiewicza to wyjątkowa szkoła, a mam w tej kwestii wieloletnie doświadczenie - mówiła Elżbieta Witek, chwaląc program przygotowany przez uczniów i nauczycieli dotyczący rocznicy wybuchu II wojny światowej i dziękując dyrekcji szkoły za gościnę.