Częstochowa. Mężczyzna uderzył pięścią w twarz pracownika Straży Jasnogórskiej. Pobił strażnika, bo zwrócił mu uwagę na brak maseczki

Na Jasnej Górze otrzymał cios pięścią w twarz

Do nieakceptowalnego i nagannego zachowania doszło kilka dni temu w klasztorze na Jasnej Górze, niemal tuż pod obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Jak ustaliła policja, mężczyzna w wieku około 45 lat na terenie Jasnej Góry nie miał zakrytego nosa i ust. Gdy pracownik Straży Jasnogórskiej zwrócił mu uwagę i poprosił, by opuścił miejsce kultu religijnego, ten kilkukrotnie uderzył go pięścią w twarz, a następnie szarpiąc za odzież przewrócił na ziemię.