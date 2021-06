Częstochowa miastem przyjaznym kierowcom? Tak wynika z najnowszego rankingu. Jesteście zaskoczeni? OPRAC.: Bartłomiej Romanek

Częstochowa zdobyła pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu miast przyjaznych kierowcom (w kategorii do 300 tys. mieszkańców) w rankingu oponeo.pl. To awans w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy była czwarta. Trudno będzie jednak powtórzyć to osiągnięcie za rok ze względu na wielkie inwestycje drogowe, które są planowane.