Częstochowa. Miejski Zarząd Dróg chce zrobić porządek z hulajnogami elektrycznymi. Wyznaczono dla nich specjalne miejsca

Częstochowa. Ulica Dekabrystów już otwarta dla ruchu, ale kierowcy muszą się liczyć z innymi utrudnieniami w ruchu

Zgodnie z zapowiedziami Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu we wtorek (16 marca) otwarto dla ruchu ulicę Dekabrystów. Kierowcy wciąż narzekają na liczne utrudnienia w ruchu w Częstochowie. My mamy złe wiadomości –w tym roku trzeba się do nich przyzwyczaić.