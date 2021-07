Częstochowa. MPK ma już komplet 15 nowoczesnych autobusów elektrycznych. Teraz czas na usprawnienie hybryd

MPK w Częstochowie ma już komplet 15 nowoczesnych autobusów elektrycznych

- Do zajezdni MPK w Częstochowie z sanockiej fabryki Autosan dotarły ostatnie egzemplarze spośród 15 zamówionych u producenta autobusów elektrycznych - poinformowało MPK w Częstochowie

Pojazdy były dostarczane od wiosny tego roku. Podobnie jak wcześniejsze, drogę z Podkarpacia do naszego miasta pokonały na jednym ładowaniu baterii. Autobusy dołączyły do floty pojazdów miejskiego przewoźnika w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie.

- Łącznie 15 pierwszych w naszym taborze, w pełni elektrycznych autobusów pozostaje już do dyspozycji pasażerów. Po spełnieniu niezbędnych procedur odbiorowych nowe Autosany z ostatniej dostawy wyjadą na trasy z pasażerami za kilka dni. Nowa flota robi różnice, komplet 15 elektryków to bogato wyposażone, niskopodłogowe, klimatyzowane i zeroemisyjne pojazdy z biletomatami na pokładach - mówi Maciej Hasik, rzecznik MPK w Częstochowie, który podkreśla, że transakcja to kolejny etap trwającej od 2014 roku modernizacji taboru autobusowego i tramwajowego MPK w Częstochowie. W ramach różnorakich inwestycji przez ten czas tabor uzupełniło łącznie sto kilkadziesiąt różnego rodzaju pojazdów.