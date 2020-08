Częstochowa: MPK nie musi naprawiać wszystkich autobusów hybrydowych. Może kupić elektryczne. Jest porozumienie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie przedstawiło szczegóły porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie autobusów hybrydowych. Jeśli je spełni, nie będzie musiało zwracać dotacji na zakup tych pojazdów.

Przypomnijmy, że częstochowskie MPK zdobyło 66 mln złotych na 40 autobusów (25 krótkich i 15 przegubowych) w ramach realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska programu „zielonych“ inwestycji „Gazela”. Warunkiem było jednak osiągnięcie efektu ekologicznego. Niestety w 2017 roku z powodu awarii autobusy gazowo-elektryczne zostały wycofane z eksploatacji. To oznaczało, że efekt ekologiczny nie zostanie osiągnięty w pierwotnym terminie. Dopiero w tym roku na częstochowskie ulice wyjechał pierwszy zmodyfikowany przez firmę Autosan autobus hybrydowy.

Na początku sierpnia MPK zawarło ugodę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie hybryd. To oznacza, że miasto nie będzie musiało zwracać dotacji otrzymanej na zakup autobusów. Z odsetkami kwota ta mogła sięgnąć 100 mln zł. Ugoda została zatwierdzona 5 sierpnia 2020 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Ugoda kończy spór o niewykonanie przez MPK w Częstochowie przedsięwzięcia opisanego w umowie dotacji pn. „Zakup i dostawa niskoemisyjnych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej świadczonej przez MPK w Częstochowie” polegającego na zakupie i użytkowaniu 40 autobusów hybrydowych w ramach świadczenia usług transportu publicznego.

Szczegóły ugody MPK Częstochowa We wtorek MPK poinformowało o szczegółach podpisanej ugody. W myśl jej zapisów do końca 2021 roku MPK w Częstochowie uzupełni swój tabor o 15 autobusów elektrycznych (w wyniku przetargu w tym przedmiocie został wyłoniony już producent i dostawca zamówienia).

Kolejny wymóg jest taki, że do końca 2023 roku MPK we współpracy z firmami partnerskimi zmodyfikuje autobusy hybrydowe zakupione przed kilkoma laty w ramach programu Gazela w taki sposób, by mogły komfortowo i bezpiecznie wozić pasażerów. Działanie analogiczne do uruchomienia jednej z hybryd wiosną tego roku ma objąć łącznie przynajmniej 25 autobusów hybrydowych we flocie MPK.

Ugoda mówi też, o tym, że w przypadku braku technicznych możliwości uruchomienia określonej liczby hybryd, za każdą sztukę, która nie zostanie przywrócona do ruchu, MPK ma obowiązek do końca 2034 roku zakupić inny autobus ekologiczny (byleby nie był napędzany silnikiem diesla czyli dopuszczalne są napędy np. CNG, elektryczny, wodorowy, hybrydowy itp.). Liczba zakupionych autobusów ma być adekwatna do liczby hybryd, których nie uda się dostatecznie zmodyfikować (powyżej obowiązkowej liczby 25 sztuk).

Dzięki ugodzie i spełnieniu jej warunków, MPK w Częstochowie ostatecznie nie będzie zobowiązane do zwrotu całości ani części dotacji ze środków UE, które zostały przyznane w ramach programu Gazela. Pierwsza naprawiona hybryda W czerwcu przedsiębiorstwo komunikacyjne zaprezentowało pierwsza przerobioną przez Autosan hybrydę. Autobus nadal napędzany jest silnikiem gazowo-elektrycznym, jednak zrezygnowano użycia kondensatorów, które powodowały problematyczne usterki. Autosanu zapewnił, że autobus jest bezpieczny i będzie bezpieczny. – Myśmy tutaj zmienili tylko jedną rzecz. Zastąpiliśmy cztery superkondensatory i potężny transformator jednym pakietem baterii. Zmieniliśmy też gruntownie całe oprogramowanie pojazdu – mówił prezes zarządu Autosan sp. z o.o. Eugeniusz Szymonik. Prezes Autosanu zapewniał, że zastosowane rozwiązania miałyby dać nawet 12 lat bezawaryjnej eksploatacji, przy obniżonej emisji dwutlenku węgla w stosunku do innych autobusów gazowych co najmniej o 30 proc. Koszt tej przeróbki to nieco ponad 500 tys. zł.

