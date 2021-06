Częstochowa. Nawierzchnia klinkierowa zostanie na ulicy Glogera. Miejski Zarząd Dróg uwzględnił protesty mieszkańców

Głos w sprawie zabrały również organizacje dbające o miejską przestrzeń i architekturę i chroniące tereny cenne historycznie. Wśród nich była m.in. Grupa Elanex.

"Przypomnijmy, że niezwykle klimatyczna częstochowska uliczka łączy Focha, Kopernika i Dąbkowskiego. Specyficzny charakter zawdzięcza klinkierowej nawierzchni, która pojawiła się tu ponad 80 lat temu, w okresie okupacji niemieckiej. Niestety, Miejski Zarząd Dróg właśnie rozpoczął niszczenie bruku, aby zastąpić go... banalnym asfaltem. Jak wiadomo, za kilka lat pokryje się on siatką dziur, w przeciwieństwie do wysłużonego i trochę krzywego, ale wciąż gładkiego bruku klinkierowego. Mamy nadzieję, że tym razem ekipa Matyjaszczyka w MZD pójdzie po rozum do głowy i zrozumie, że zabytkowa nawierzchnia to wartość, która wzbogaca i urozmaica coraz nudniejsze miasto. Potrzebna jest renowacja, a nie bezmyślne niszczenie. Niestety, na zainteresowanie samego prezydenta mieszkańcy raczej nie mogą liczyć" - czytamy na Fanpage'u Grupy Elanex.