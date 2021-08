Częstochowa. Nowa estakada na Rakowie. Prace ruszą, gdy tylko zniknie stary wiadukt

Częstochowa żegna wiekową estakadę na Rakowie. Wiadukt na "gierkówce", który powstał szybko, ale był niestety architektonicznym bublem przechodzi do historii. Podczas czwartkowej (12 sierpnia) konferencji prasowej, która odbyła się na szczycie jeszcze ostatniego fragmentu estakady, władze miasta przedstawiły plan na najbliższe miesiące, wedle którego ma powstać nowy wiadukt na Rakowie oraz wyremontowany zostanie duży fragment miejskiego odcinka dawnej trasy DK1.

Polubimy nową estakadę?

Jak zapowiedział prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, nowy wiadukt zyska ekrany dźwiękochłonne, które mają zmniejszyć uciążliwości związane z hałasem w pobliżu estakady. Mieszkańcy okolicznych bloków przez 45 lat sąsiadowali z trasą, która do niedawna była jedną z najbardziej obciążonych ruchem w kraju i wiedzą, co to znaczy otworzyć okno na Aleję Wojska Polskiego w godzinach szczytu.