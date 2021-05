Częstochowa: ogródki już 15 maja zostaną otwarte. Właściciele restauracji i lokali przygotowują się do ponownego otwarcia

I Komunia Święta na stadionie? To gratka dla miłośników piłki nożnej z Zabrza. Komunię na stadionie organizuje Arena Zabrze. Trwają zapisy

I Komunia Święta na Stadionie Górnika Zabrze? To nie lada gratka dla młodych miłośników piłki nożnej. Arena Zabrze informuje, że gdy tylko będzie można organizować wydarzenia (gdy pozwoli na to sytuacja epidemiczna i rząd zluzuje obostrzenia), to w salach Areny będzie można zorganizować imprezę okolicznościową. Już trwa rezerwacja terminów.