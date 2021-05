Częstochowa otrzyma 7,6 mln zł na modernizację ulicy Mirowskiej. Most nad Wartą jest w fatalnym stanie

Częstochowa otrzymała 7,6 mln zł dotacji na modernizację ulicy Mirowskiej na odcinku pomiędzy ulicą Nadrzeczną a Faradaya. To ważna inwestycja dla miasta, bo stan techniczny mostu nad Wartą jest fatalny. Most łączy nie tylko Śródmieście i Stare Miasto z dzielnicami Zawodzie czy Mirów, ale jest także kluczowym punktem na trasie dojazdowej z różnych części miasta do jednego z miejskich szpitali na Zawodziu.

Częstochowa otrzyma 7,6 mln zł z rezerwy rządowej na modernizację ulicy Mirowskiej Informację o pieniądzach na przebudowę ulicy Mirowskiej, przekazano podczas konferencji prasowej, w której wzięli udział senator Ryszard Majer, posłanka Lidia Burzyńska, poseł Mariusz Trepka, wicewojewoda Robert Magdziarz oraz częstochowscy radni, Monika Pohorecka, Dorota Majer oraz Piotr Wrona. - Częstochowa jest jednym ze 120 samorządów terytorialnych, które takie środki otrzymuje, a w całej Polsce jest 2,5 tysiąca jednostek samorządu. Środki będą przeznaczone na remont odcinka ulicy Mirowskiej - mówił senator Ryszard Majer. Posłanka Lidia Burzyńska zwróciła uwagę, że inwestycja będzie miała duże znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa w okolicach ulicy Mirowskiej. - Budżet Częstochowy zasili ponad 7,6 miliona zł ma modernizację ulicy Mirowskiej tak, aby mieszkańcy tej dzielnicy czuli się bezpiecznie - podkreśliła. Poseł Mariusz Trepka, członek sejmowej Komisji Infrastruktury przypomniał, że Częstochowa w poszczególnych edycjach tarczy zyskała ponad 30 milionów zł.

W lutym złożyli wniosek o dofinansowanie Miejski Zarząd Dróg już wcześniej rozpoczął przygotowania do tej inwestycji. - Złożyliśmy aplikację o dofinansowanie w ramach rezerwy ogólnej budżetu państwa do przebudowy mostu nad rzeką Wartą w ul. Mirowskiej. Po uzyskaniu wsparcia w postaci 50 proc. kosztów zadania (druga połowa środków pochodzić będzie z budżetu miasta) przebudowana zostanie także sama ul. Mirowska od skrzyżowania z ul. Nadrzeczną do skrzyżowania z ul. Faradaya - mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie. Wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Faradaya w Częstochowie” został złożony w lutym 2021 r. do dofinansowania ze środków budżetu państwa. Wartość kosztorysowa inwestycji wyniosła 16.102.373,54 zł, w tym dofinansowanie 8.051.186,54 zł.

Most jest w fatalnym stanie - Zgodnie z zestawieniem zadań dofinansowanych, otrzymaliśmy kwotę w wysokości 7.666.400 zł. Realizacja tej inwestycji jest konieczna ze względu na zły stan techniczny mostu nad Wartą. Parametry obiektu z roku na rok się pogarszają, jego nośność jest już ograniczona i jeśli nie zostanie przebudowany łącznie z przylegającymi do niego odcinkami infrastruktury drogowej, to w niedalekiej przyszłości mógłby zacząć zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Pamiętajmy, że most łączy nie tylko Śródmieście i Stare Miasto z dzielnicami Zawodzie czy Mirów, ale jest także kluczowym punktem na trasie dojazdowej z różnych części miasta do jednego z miejskich szpitali na Zawodziu - dodaje Maciej Hasik.

Jest to więc inwestycja strategiczna, jeśli chodzi o szeroko rozumiane bezpieczeństwo częstochowian i mieszkańców regionu, ale konieczne prace są bardzo kosztowne. Dlatego wnioskowano o dofinansowanie zewnętrzne.

