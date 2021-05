Częstochowa otrzyma 7,6 mln zł z rezerwy rządowej na modernizację ulicy Mirowskiej. Parlamentarzyści PiS przekazali czek radnym

Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości przekazali na ręce częstochowskich radnych symboliczny czek na ponad 7,6 mln zł. Pieniądze mają zostać przekazane na modernizację ulicy Mirowskiej w Częstochowie na odcinku pomiędzy ulicą Nadrzeczną a Faradaya. - To dowód, że miasto Częstochowa nie jest pomijane – mówi poseł Mariusz Trepka, członek sejmowej Komisji Infrastruktury.

Częstochowa otrzyma 7,6 mln zł z rezerwy rządowej na modernizację ulicy Mirowskiej Informacje o pomocy przekazanej Częstochowie poinformowano podczas konferencji prasowej, w której wzięli udział senator Ryszard Majer, posłanka Lidia Burzyńska, poseł Mariusz Trepka, wicewojewoda Robert Magdziarz oraz częstochowscy radni, Monika Pohorecka, Dorota Majer oraz Piotr Wrona. - Nieustannie rząd PiS i Zjednoczonej Prawicy przekazuje znaczne środki na samorząd terytorialny, na rozwój infrastruktury drogowej. Obecnie miło nam zakomunikować, że w ramach ostatniego rozdania środków z rezerwy celowej na rozwój dróg w Polsce, wraz z parlamentarzystami Ziemi Częstochowskiej, w tym z nieobecnym dzisiaj posłem Szymonem Gizyńskim, możemy przekazać radnym miasta Częstochowy symboliczny czek. Częstochowa jest jednym ze 120 samorządów terytorialnych, które takie środki otrzymuje, a w całej Polsce jest 2,5 tysiąca jednostek samorządu. Środki będą przeznaczone na remont odcinka ulicy Mirowskiej - mówił senator Ryszard Majer. Zobacz zdjęcia

Posłanka Lidia Burzyńska podczas briefingu mówiła, że inwestycja będzie miała duże znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa w okolicach ulicy Mirowskiej.

- Miasto na prawach powiatu powinno być szczęśliwe i ja mam nadzieję, że jest radosne, iż wśród 36 miast na prawach powiatu, które otrzymały pieniądze, jest Częstochowa. Budżet Częstochowy zasili ponad 7,6 miliona zł ma modernizację ulicy Mirowskiej tak, aby mieszkańcy tej dzielnicy czuli się bezpiecznie – mówiła posłanka Lidia Burzyńska, która podkreślała, że podczas ostatniej kadencji zabiegała o to, aby ulica Mirowska była również bezpieczna pod kątem zabezpieczenia przeciwpowodziowego. - Taka jest rola naszego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości, aby docierać z funduszami wszędzie tam, gdzie są one niezbędne. Przykładem jest pomoc dla powiatu częstochowskiego, którego jestem mieszkanką. W tym powiecie do samorządu trafiło ponad 24 miliony zł na poprawienie godności życia – dodawała Lidia Burzyńska.

"Częstochowa nie jest pomijana" Głos zabrał również poseł Mariusz Trepka, członek sejmowej Komisji Infrastruktury. - Jako członek Komisji Infrastruktury jest mi podwójnie miło, że możemy poinformować o wsparciu, bo o to zabiegałem dla mieszkańców Częstochowy. Zabiegam o wszystkie środki, które trafiają na teren miasta Częstochowy i pozostałych powiatów, które mamy w okręgu. Myślę, że miasto użytecznie wykorzysta te pieniądze i nie będzie już mówiło, że jest pomijane w jakiejkolwiek tarczy. Miasto Częstochowa w poszczególnych edycjach tarczy zyskało ponad 30 milionów zł. To nie jest mała kwota. To dowód, że miasto Częstochowa nie jest pomijane – mówił Mariusz Trepka.

Czek został przekazany na ręce częstochowskich radnych PiS, Moniki Pohoreckiej, Piotra Wrony i Doroty Majer. Monika Pohorecka mówiła, że ma nadzieję, iż tym razem prezydent przyjmie ten czek i nie nazwie go „jałmużną”. Lidia Burzyńska podkreślała, że jest otwarta na rozmowy i wspólne działania z władzami Częstochowy na rzecz rozwoju miasta. Wyraziła żal, że mimo jej starań, miasto nie skorzystało z możliwości przebudowy ulicy Bugajskiej przy okazji modernizacji linii kolejowej pomiędzy Zawierciem a Myszkowem. Miejski Zarząd Dróg już wszczął procedurę przetargową Miejski Zarząd Dróg już wcześniej rozpoczął przygotowania do tej inwestycji. - Złożyliśmy aplikację o dofinansowanie w ramach rezerwy ogólnej budżetu państwa do przebudowy obiektu mostowego nad rzeką Wartą w ul. Mirowskiej. Po uzyskaniu wsparcia w postaci 50% kosztów zadania (droga połowa środków pochodzić będzie z budżetu miasta) przebudowana zostanie także sama ul. Mirowska od skrzyżowania z ul. Nadrzeczną do skrzyżowania z ul. Faradaya - mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie.

Wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Faradaya w Częstochowie” został złożony w lutym 2021 r. do dofinansowania ze środków budżetu państwa. Wartość kosztorysowa inwestycji wyniosła 16.102.373,54 zł, w tym dofinansowanie 8.051.186,54 zł.

- Zgodnie z zestawieniem zadań dofinansowanych otrzymaliśmy kwotę w wysokości 7.666.400 zł. Realizacja tej inwestycji jest konieczna ze względu na zły stan techniczny mostu nad Wartą. Parametry obiektu z roku na rok się pogarszają, jego nośność jest już ograniczona i jeśli nie zostanie przebudowany łącznie z przylegającymi do niego odcinkami infrastruktury drogowej, to w niedalekiej przyszłości mógłby zacząć zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Pamiętajmy, że most łączy nie tylko Śródmieście i Stare Miasto z dzielnicami Zawodzie czy Mirów, ale jest także kluczowym punktem na trasie dojazdowej z różnych części miasta do jednego z miejskich szpitali na Zawodziu - dodaje Maciej Hasik.