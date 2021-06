Częstochowa. Otwarcie aquaparku dopiero na początku września. Na razie rusza tylko odkryta pływalnia przy Dekabrystów Bartłomiej Romanek

26 czerwca zaczęła funkcjonowanie letnia pływalnia MOSiR przy ul. Dekabrystów. Ma być czynna do ostatniego weekendu sierpnia. To dobra wiadomość dla mieszkańców. Niestety, jest i gorsza. Jak poinformowało miasto, jednocześnie do otwarcia przygotowywany będzie Park Wodny Częstochowa, który rozpocznie działalność po zgłoszeniu gotowości technicznej i próbnym rozruchu. Kiedy? Prawdopodobnie dopiero w pierwszy weekend września!