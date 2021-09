Częstochowa. Otwarcie aquaparku. Tak wygląda nowy park wodny. Zobaczcie atrakcje i cennik

- 45 lat czekam na ten aquapark - mówi wiceprezydent Częstochowy, Jarosław Marszałek. To on od lat był motorem napędowym tej inwestycji. Początkowo miejski aquapark miał powstać w Parku Lisiniec, ale ostatecznie zdecydowano się umiejscowić go przy ulicy Dekabrystów w dzielnicy Tysiąclecie, tuż przy letniej pływalni.