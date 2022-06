Częstochowa. Piesza potrącona na pasach przez autobus. Wbiegła na czerwonym świetle pod jadący pojazd.

NOWE Katastrofa kolejowa w Niemczech. W Bawarii, niedaleko Garmisch-Partenkirchen wykoleił się pociąg. Są ofiary śmiertelne. 60 rannych

Trzy osoby nie żyją, a co najmniej sześćdziesiąt jest rannych, w tym kilkanaście ciężko. To wstępny bilans tragedii kolejowej, do której doszło w miejscowości...