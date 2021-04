Częstochowa. Policjanci uratowali życie 37-letniej kobiecie. Uciekła ze szpitala

Dyżurny z "czwórki" otrzymał w piątek zgłoszenie, że pacjentka jednego z częstochowskich szpitali oddaliła się z oddziału z zamiarem popełnienia samobójstwa. Natychmiast skierował patrol w rejon szpitala.

Policjanci, którzy w ciągu zaledwie kilku minut przyjechali na miejsce, zauważyli kobietę, która stała w wodzie. Sierżant sztabowy Łukasz Pasieka wszedł do wody i idąc w jej kierunku, spokojnym głosem namawiał kobietę, by wyszła z wody. W pewnym momencie 37-latka zanurzyła się, krzycząc, że chce się zabić. Policjant ruszył w jej kierunku, by wyciągnąć ją z wody.

- Desperatka przez cały czas wyrywała się i stawiała bierny opór. Wtedy do pomocy ruszyła sierżant sztabowy Katarzyna Krawczyk i wspólnie zdołali wyciągnąć 37-latkę na brzeg, gdzie oczekiwał już zespół medyczny. Kobieta od razu trafiła pod opiekę specjalistów, a przemoczeni policjanci wrócili do jednostki, by się ogrzać - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie