Częstochowa. Prokuratura otrzymała doniesienia w sprawie Marszu Równości

Po trzecim już w historii Częstochowy Marszu Równości, prokuratura na wniosek policji zajęła się zgłoszeniami, które funkcjonariusze otrzymali od osób obserwujących tegoroczny pochód. Chodzi o znieważenie symboli narodowych w postaci flagi z tęczowymi barwami i orłem oraz obrazę uczuć religijnych w związku z pojawieniem się na marszu kolejny raz obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w tęczowej aureoli.

- We wtorek Prokuratura Rejonowa Południe otrzymała od policji dwa zgłoszenia w sprawie Maryj z tęczową aureolą. W trakcie marszu ludzie zgłaszali funkcjonariuszom, że to godzi w ich uczucia religijne. Funkcjonariusze wylegitymowali osoby, które niosły ten obraz. Materiały zostały przekazane prokuraturze celem przeprowadzenia postępowania. Natomiast do Prokuratury Rejonowej Północ wpłynęły materiały dotyczące symboli narodowych, a dokładnie flagi - mówi prokurator Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

[/polecane]21932495[/polecane]

Obecnie referenci zapoznają się z materiałami i zdecydują, jakie czynności w tej sprawie dalej podjąć.