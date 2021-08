Częstochowa. Przebudowa linii tramwajowej dobiega końca. Główne prace zakończone, od jutra testy obciążeniowe z udziałem tramwajów

W poniedziałek (23 sierpnia) do użytku został oddany nowy budynek punktu obsługi pasażera usytuowany na terenie pętli tramwajowej przy ul. Fieldrofa – Nila w dzielnicy Północ. W budynku znajdują się dwa okienka kasowe umożliwiające transakcje bezgotówkowe i sanitariaty dostępne także dla pasażerów. Całość dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Punkt będzie otwarty w dni powszednie w godzinach 6-19:30, a w soboty w godzinach 8-16.

Start przejazdów testowych zaplanowano na środę (25 sierpnia), według założeń potrwają do końca miesiąca. Wszystkie testy odbędą się bez pasażerów. Prosimy o niepróbowanie wsiadania do tramwajów testowych zatrzymujących się w okolicy przystanków. Obsługa komunikacyjna do odwołania odbywać się będzie autobusami za tramwaj. Jednym z ostatnich elementów wieńczących prace torowe było układanie zielonego torowiska na odcinku śródmiejskim w ciągu al. Kościuszki pomiędzy ulicą Jasnogórską a Aleją Najświętszej Maryi Panny.

- Cieszę się, że w ramach przebudowy starej linii tramwajowej zostały wykonane nie tylko prace torowe i trakcyjne, ale także te związane z zapleczem dedykowanym m.in. obsłudze pasażerów. To bardzo istotne, by punkty obsługi klienta MPK, tak jak ten nowy na Północy, były komfortowe, funkcjonalne i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dostępność do takich miejsc i możliwości zakupu biletów MPK jest kluczowa po pandemicznych ograniczeniach, kiedy na nowo chcemy zachęcić mieszkanki i mieszkańców do korzystania z publicznego transportu zbiorowego – powiedział prezydent miasta, Krzysztof Matyjaszczyk.