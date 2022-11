Częstochowa: Pseudokibice Rakowa Częstochowa grozili śmiercią studentom z Nigerii i Konga. Nie spodobał im się ich kolor skóry Katarzyna Gwara

Znieważyli obywateli Nigerii i Konga z powodu ich przynależności rasowej. Pseudokibice już usłyszeli zarzuty KMP Cz-wa

Kryminalni z Częstochowy zatrzymali czterech pseudokibiców w wieku 31, 42, 47 i 48 lat, którzy we wrześniu, podczas meczu Raków Częstochowa - Legia Warszawa, znieważyli obywateli Nigerii i Konga na tle ich przynależności narodowej. Grozili im też pozbawieniem życia. Do zdarzenia doszło na stadionie piłkarskim. Cała czwórka usłyszała już zarzuty, a 47-latek trafił do aresztu.