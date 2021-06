Częstochowa. Remont starej DK1 rozpocznie się w lipcu. Kierowcy muszą się liczyć z ogromnymi utrudnieniami w ruchu

Od 1 lipca zmiany w organizacji ruchu na częstochowskim Zawodziu

W związku z realizacją strategicznych inwestycji drogowych, od 1 lipca zmieni się organizacja ruchu w obrębie dwóch placów budowy – informuje Miejski Zarząd Dróg. Do odwołania zostaną także wprowadzone zmiany tras dla większości linii autobusowych.

Udrożniony zostanie przejazd przez rondo na skrzyżowaniu ulic: Legionów/Żużlowa, tym samym przestaną obowiązywać objazdy aktywne przy zamknięciu.

Zamknięty zostanie przejazd przez most nad Wartą w ciągu ulicy Mirowskiej. Zamknięcie będzie można ominąć korzystając z objazdu ulicami: Mirowską, Srebrną, Drogowców do węzła „al. Wojska Polskiego – al. Jana Pawła II” i dalej – al. Jana Pawła II poprzez Rondo Trzech Krzyży do ul. Warszawskiej aż do ul. Mirowskiej w jednym kierunku, a w przeciwnym – ulicami: Nadrzeczną do Ronda Trzech Krzyży i dalej al. Jana Pawła II do węzła „al. Wojska Polskiego – al. Jana Pawła II” przez ulice: Drogowców i Srebrną do Mirowskiej.