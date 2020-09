Częstochowa: Rozpoczęcie roku szkolnego w IV LO im. H. Sienkiewicza. Uczniowie w maskach, wszyscy zachowywali bezpieczny dystans

- Zazwyczaj rozpoczęcie roku szkolnego wygląda inaczej. Jest część artystyczna i przemówienia - mówiła Jadwiga Sipa, dyrektorka IV LO im. H. Sienkiewicza do uczniów klas pierwszych, biorących udział w rozpoczęciu roku szkolnego w sali gimnastycznej.

Rozpoczęcie było podzielone na klasy. W pierwszej części wzięły w nim udział cztery klasy. Uczniowie ustawili się na sali gimnastycznej, zachowując bezpieczny dystans. Dyrektor Jadwiga Sipa przypomniała wszystkim uczniom o obowiązku chodzenia w maseczkach we wszystkich miejscach ogólnodostępnych, zwłaszcza na korytarzach. Uczniowie maseczki mogą zdejmować tylko w salach, w których mają lekcje.

- Pamiętajcie o noszeniu maseczek, bo w ten sposób chronicie siebie, ale i chronicie innych - mówiła Jadwiga Sipa. Później dyrektor odczytała listy i każda z klas udała się do swoich sal lekcyjnych z wychowawcami.

Uczniowie i nauczyciele cieszą się z powrotu do szkolnych murów, ale nie ukrywają również pewnych obaw. Aleksander Cieślak to jeden z najbardziej znanych nauczycieli w Częstochowie. Obecnie uczy w trzech szkołach w II LO im. R. Traugutta, IV LO im. H. Sienkiewicza oraz w Szkole Podstawowej nr 39. To oznacza, że w ciągu tygodnia będzie miał kontakt z około 450 uczniami.