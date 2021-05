Częstochowa. Sezon pielgrzymkowy otwarty. Na Jasną Górę dotarła Pielgrzymka Łowicka

Częstochowa. Na Jasną Górę dotarła Pielgrzymka Łowicka

Pielgrzymi z Łowicza wędrują nieprzerwanie od 1656 r. W tym roku sztafetowo, przez 6 dni po 25 osób. To pierwsza w tym roku piesza pielgrzymka na Jasną Górę tzw. „jaskółka”.

Przypomnijmy, że w ubiegły roku pielgrzymi również ruszyli do Częstochowy, ale po drodze dwukrotnie została rozwiązana przez policję. Wszystko przez obostrzenia pandemiczne, które w maju 2020 roku były bardziej restrykcyjne niż obecnie. Pielgrzymi otrzymali wtedy nakaz powrotu do domów. Część pątników wróciła do siebie, a część kontynuowała pielgrzymkę. Ostatecznie pielgrzymka powróciła na szlak, ale odbywała się w innej formie - ks. Wiesław Frelek, przewodnik pielgrzymki, dostał pozwolenie na przemarsz 5-ciu osób. Pielgrzymi w końcu dotarli do klasztoru i podtrzymali wieloletnią tradycję.