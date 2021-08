Częstochowa. Strefa wolna od zakazu spożywania alkoholu w Parku Lisiniec? Młodzieżówki mówią jednym głosem Bartłomiej Romanek

To nieprawdopodobne! Trzy częstochowskie młodzieżówki z różnych stron sceny politycznej, Młoda Prawica, Młoda Lewica i Młodzi Demokraci, mówią jednym głosem. Co ich połączyło? Młodzież chce, aby w Parku Lisiniec powstała strefa legalnego spożycia niskoprocentowego alkoholu. Wspólny list w tej sprawie skierowali do prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i przewodniczącego Rady Miasta w Częstochowie, Zbigniewa Niesmacznego.