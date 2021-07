Częstochowa. Tak będzie wyglądał jeden z nowych wiaduktów na remontowanej "gierkówce"

Już 2 sierpnia na dobre zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu związane z rozpoczęciem realizacji inwestycji przebudowy al. Wojska Polskiego (DK91). Do tej pory na trasie, z której zniknęły już autobusy, dokonywano czasowych zwężeń i demontowano dzielące jezdnie bariery energochłonne, by móc przerzucać ruch na dowolną nitkę trasy.

- Do tego czasu finalizowane będzie wygradzanie terenu, instalacja oznakowania w pionie i poziomie oraz wytyczanie przewiązek - informuje Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD i MPK w Częstochowie. - W związku z tym prosimy o stosowanie się do oznakowania wskazującego na modyfikacje, korzystanie z objazdów i zachowanie szczególnej ostrożności. Tych, którzy mogą zachęcamy do omijania utrudnień z wykorzystaniem autostradowej obwodnicy Częstochowy - dodaje Maciej Hasik.