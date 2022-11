Częstochowa. Trening Niepodległościowy 2022 ZDJĘCIA Aktywna zabawa z okazji święta 11 listopada

Organizatorzy wydarzenia pisali: „Zapraszamy Was na wspólny, spontaniczny trening biegowy! Uczcijmy na sportowo kolejną rocznicę niepodległości Naszej Ojczyzny! Zakładajcie biało-czerwone barwy, zabierajcie flagi, szaliki etc... i przybywajcie do Parku Lisiniec (obok restauracji La Playa). Startujemy o 10:30! Planujemy pokonać ok. 5 km w wolnym tempie! Potem wraz z grupą Zmorsowani Częstochowa o 11:11 planujemy wejść do wody!”.

Zobacz ZDJĘCIA z Treningu Niepodległościowego w Częstochowie, 11.11.2022 r.