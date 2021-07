Częstochowa. Trwa przebudowa linii tramwajowej. Jak postępują prace? Najwięcej dzieje się w alei Jana Pawła II Bartłomiej Romanek

Przebudowa linii tramwajowej w Częstochowie to chyba najdłuższa inwestycje w historii miasta. Terminów zakończenia prac na poszczególnych odcinkach było tyle, że trudno się połapać, kiedy będziemy mogli przejechać przez poszczególne skrzyżowania. Podczas prezentacji specjalnego betonu antysmogowego, przedstawiciel wykonawcy zapowiedzieli, że we wrześniu będzie można przejechać tramwajem z Rakowa na Północ. Czy to realne?