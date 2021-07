Częstochowa. Trwa remont w alei Niepodległości. Kierowcy jadą już jedną nitką nowego asfaltu

Od kilku miesięcy kierowcy podróżujący między centrum a południowymi dzielnicami miasta szerokim łukiem starali omijać się aleję Niepodległości. Choć ruch na remontowanym ponad półkilometrowym odcinku tej arterii był możliwy, to jazda jedną nitką nie należała do szybkich i wygodnych. To jednak się już zmieniło i do dyspozycji kierowców oddano jedną wyasfaltowaną nitkę gotowej jezdni, co znacznie usprawniło poruszanie się między Ostatnim Groszem a Rakowem i Wrzosowiakiem. Druga nitka jezdni ma zostać zrealizowana do połowy sierpnia, ale prace wykończeniowe potrwają jeszcze do września.