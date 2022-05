Częstochowa. Turniej dzieci i młodzieży w Rugby. Rywalizowało kilkuset młodych zawodników i zawodniczek ZDJĘCIA

Turniej Dzieci i Młodzieży w rugby odbywał się na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym w Częstochowie. Rywalizacja odbywała się będzie w czterech kategoriach wiekowych - mikrus (do lat 9), miniżak (do lat 11), żak (do lat 12) i młodzik (do lat 14).

W każdej z nich na boisku grają ze sobą ramię w ramię chłopcy z dziewczynami. Im młodsza grupa wiekowa, tym bardziej uproszczone przepisy gry. Mimo to wszyscy oni będą rywalizować "na kontakcie", czyli zatrzymanie przeciwnika będzie następowało przez zaszarżowanie (chwyt z powaleniem na ziemię).

Częstochowscy zawodnicy i zawodniczki rywalizowali we wszystkich kategoriach wiekowych z kolegami i koleżankami z następujących klubów:

Juvenia Kraków

Rugby Ruda Śląska

NHRK Kraków

Rugby Łódź SA

AZS AWF Warszawa

W całym turnieju udział wzięło około 200 dzieci.