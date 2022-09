Częstochowa: Uczniowie pobiegli śladami miejsc historycznej pamięci. W ten sposób uczcili dwie rocznice

Bieg wystartował na pl. Pamięci Narodowej – po rejestracji liczących od 3 do 10 osób patroli, uczestniczki i uczestnicy biegu złożyli kwiaty pod tamtejszym pomnikiem. W biegu mogły startować dwie kategorie uczestników – „Zuchy i Harcerze” (była to kategoria dla klas 4-8 szkół podstawowych) oraz „Harcerze Starsi i Wędrownicy” (szkoły ponadpodstawowe). Każdy patrol miał pełnoletniego opiekuna lub opiekunkę. W biegu uczestniczyła nie tylko młodzież z Częstochowy, ale i litewskiego Wilna i łotewskiego Rezekne – delegacje z tych ośrodków przyjechały do naszego miasta w związku z inauguracją finansowanego z unijnego grantu, międzynarodowego projektu ,,Przeszłość buduje przyszłość – Sąsiedzi równych praw”.