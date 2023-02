Częstochowa. Walentynkowe morsowanie w Parku Lisiniec. Mimo zimna, serca mocniej zabiły

Walentynkowe morsowanie to już tradycji dla częstochowskich morsów. Blisko 80 osób z szalonymi dekoracjami w czerwonym kolorze zanurzyło się w Adriatyku. Część morsów tego dnia reprezentowało nasz region na zlocie w Mielnie. Zobaczcie, jak było w Częstochowie!

Jak zacząć morsowanie?

Morsowanie to znana od pokoleń krótkotrwała kąpiel w zimnej wodzie jeziora, morza, rzeki albo innego zbiornika. W Polsce praktykowane jest od jesieni do późnej wiosny, w zależności od panujących za oknem temperatur. Na przełomie 2020 i 2021 roku internet zalały zdjęcia osób, które dołączyły do grona morsów. Chyba każdy z nas ma wśród znajomych na Facebooku lub Instagramie przynajmniej jedną osobę, która w ostatnim czasie zaczęła morsować.