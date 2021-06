Częstochowa. Wiceprzewodniczący Rady Miasta nie złamał prawa. Może sprawować mandat. Wojewoda zakończył postępowanie

"Wójtowie, radni, małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, radnych, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu z wójtami, zastępcami wójtów, radnymi, sekretarzami gminy, skarbnikami gminy, kierownikami jednostek organizacyjnych gminy, osobami zarządzającymi i członkami organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne."

14 kwietnia 2021r. organ nadzoru prawnego wojewody skierował do Rady Miasta Częstochowa – jako do organu na tym etapie postępowania właściwego - pismo z prośbą o zbadanie czy Radny Rady Miasta Pan Jacek Krawczyk, który pełni jednocześnie funkcję pełnomocnika zarządu w Oczyszczalni Ścieków „Warta” S.A. w Częstochowie naruszył przepis art. 24f ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

- W odpowiedzi na pismo otrzymaliśmy informację, iż analizy ewentualnego naruszenia przepisów przez Radnego dokonała Komisja Praworządności i Samorządu Rady Miasta Częstochowy, która stwierdziła, iż Zdaniem Komisji, zakres czynności wykonywanych przez radnego Jacka Krawczyka, zatrudnionego w Oczyszczalni Ścieków „Warta” S.A. na stanowisku pełnomocnika zarządu do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, nie uzasadnia naruszenia dyspozycji art. 24f ust. ustawy o samorządzie gminnym (…) Radny nie posiada żadnych pełnomocnictw ani upoważnień do działania w imieniu spółki. Radnemu nie podlegają żadni pracownicy. Wykonując pracę nie podlega Zarządowi spółki, a Kierownikowi Wydziału Głównego Mechanika - mówi Alina Kucharzewska, rzeczniczka prasowa wojewody śląskiego.

Ponadto doręczono również wyjaśnienia samego radnego, który również zaświadczał, iż nie posiada żadnych pełnomocnictw czy upoważnień do działania w imieniu spółki. Oba stanowiska potwierdza Regulamin organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 6/V/17 z 22 listopada 2017r. W § 34 przedmiotowego regulaminu określony został zakres obowiązków. W żadnym z podpunktów nie wskazano jednak reprezentacji Zarządu ani pełnomocnictwa do reprezentowania spółki.