Częstochowa wraca ze sprzedażą biletów MPK u kierowców i motorniczych. To duża zmiana!

Brak możliwości kupienia papierowych biletów czasowych u kierowców został wprowadzony przez częstochowskie MPK wraz z wejściem w życie pandemicznych obostrzeń. Oprócz limitów przejazdów w komunikacji miejskiej, w 2020 roku wprowadzono zakaz sprzedaży biletów przez kierowców, a nawet wydzielono specjalną strefę w pojazdach, która uniemożliwiała kontakt z kierowcami komunikacji miejskiej. Gdy w czerwcu 2021 roku rozpoczęto kolejny etap luzowania obostrzeń miasto nie zdecydowało się na powrót sprzedaży biletów u kierowców. Teraz ma się jednak to zmienić.

- Od tego tygodnia sukcesywnie przywracana zostaje sprzedaż gotówkowa biletów czasowych u kierowców i motorniczych w naszych pojazdach. To rozwiązanie jest podyktowane stałym znoszeniem ogólnopolskich obostrzeń związanych z pandemią Covid-19, jak i aktualnym brakiem możliwości finansowych samorządu do wygospodarowania potrzebnych środków na kolejne zakupy automatów biletowych. Są to urządzenia bardzo kosztowne zarówno w wersji stacjonarnej, jak i pokładowej - tłumaczą władze częstochowskiego MPK.