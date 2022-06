Częstochowa. Wypadek z udziałem motocyklisty na DK 91

Do wypadku doszło na 485 kilometrze DK 91 w kierunku z Katowic do Częstochowy. Samochód osobowy, podczas zmiany pasa ruchu zajechał drogę motocykliście. Kierujący jednośladem doznał urazu nogi i został przewieziony do szpitala. Jak dowiedzieliśmy się od oficera dyżurnego, Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Po ocenie stanu motocyklisty, policjanci podejmą decyzję odnośnie kary, która zostanie wymierzona sprawcy wypadku - kierowcy samochodu osobowego.