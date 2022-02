Częstochowa. Wypożyczalnia sprzętu sportowego w sklepie monopolowym. "To nie obchodzenie handlu, a odpowiedź na potrzeby klientów"

Niedziela, 13 lutego, samo południe. Odwiedzam jeden ze sklepów sieci Al Capone, która zajmuje się sprzedażą alkoholu w całej Polsce. Zaglądam do sklepu w Częstochowie, zainteresowany nowym, profilem działalności, a konkretnie uruchomieniem w sklepie wypożyczalni sprzętu sportowego. Nowa ustawa o zakazie handlu w niedzielę przewiduje bowiem możliwość sprzedaży w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku.

Na miejscu spotykam właściciela sklepu, który przyjmuję mnie bardzo miło, pozwala nawet zrobić zdjęcia sprzętu sportowego (m.in. zestawy do darta i pokera, rakietki do badmintona i tenisa stołowego, zestawy wędkarskie), ale pytany o pomysł otwarcia wypożyczalni i czy nie jest to obchodzenie zakazu handlu, przekazuje nam kontakt do współwłaściciela sieci sklepów. Do Piotra Jury dzwonimy godzinę później i zadajemy te same pytania.