Częstochowa złożyła wnioski do rządowego programu Polski Ład. Jakie projekty chce zrealizować?

Środki z funduszu Polski Ład Częstochowa chce przeznaczyć w pierwszej kolejności na budowę połączenia komunikacyjnego ulicy 1 Maja z ulicą Krakowską. W zakresie inwestycji zalazła się m.in. przebudowa ronda na skrzyżowaniu Al. Niepodległości, ul. 1 Maja, ul. Mickiewicza i Al. Wolności na rondo turbinowe, wybudowanie wiaduktu drogowego o długości 150 m nad torami kolejowymi oraz przebudowa fragmentu ul. Krakowskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. ks. Wróblewskiego. Całkowita wartość projektu to 70 110 000 zł, wnioskowane dofinansowanie 66 604 500 zł.

Drugi projekt to „Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie”, który zakłada budowę drogi gminnej (ul. Korfantego) o długości 1,8 km stanowiącej połączenie z drogą krajową DK-46 (ul. Bugajska). Inwestycja łączy tereny inwestycyjne i zakłady produkcyjne z drogą DK-46 oraz z gminami sąsiednimi. Całkowita wartość projektu to 44 769 975,75 zł, a wnioskowane dofinansowanie to 30 000 000 zł.