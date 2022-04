Częstochowska huta szkła Stoelzle uruchomiła nową linię produkcyjną. Będą na niej zdobić flakony perfum i farmaceutyki

Huta Stoelzle rozwija produkcję

Jak przekonują władze spółki, nowa linia do dekoracji, a zarazem czwarta linia Spray w Stoelzle Częstochowa, jest najnowocześniejsza we wszystkich aspektach technicznych, takich jak wydajność, automatyzacja, ale także w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wyposażona jest w automatyczny system załadunku i rozładunku oraz wykorzystuje szybkie utwardzanie lampami podczerwieni, co dodatkowo zwiększa moce produkcyjne firmy. Linia może osiągnąć dzienną wydajność ponad 100 000 butelek i jest technicznie przystosowana do dekoracji opakowań szklanych o wielkości do 200 mm, dlatego skupi się na produktach perfumeryjnych i kosmetycznych oraz butelkach farmaceutycznych.

Ponieważ zapotrzebowanie na dekorowane opakowania szklane stale rosło w ciągu ostatnich kilku lat, Stoelzle będzie teraz w stanie produkować opakowania szklane dla szerszej gamy segmentów na rynkach międzynarodowych. Inwestycje w zrównoważone technologie i procesy stanowią integralną część strategii CSR Stoelzle Glass Group, której celem jest ograniczenie o 50% do 2030 r., a do 2050 r. osiągnięcie neutralności pod względem emisji CO2. W ubiegłym roku Stoelzle Glass Group opracowała innowacyjną i przyjazną dla środowiska farbę drukarską, która pochodzi w pełni z opon wycofanych z eksploatacji. Oznacza to, że klienci mogą korzystać z ekologicznego czarnego atramentu, przyczyniając się jednocześnie do ograniczenia ilości odpadów i zużycia cennego surowca, jakim jest węgiel.