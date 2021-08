Częstochowska policja przejęła narkotyki o wartości 150 tysięcy zł. Zatrzymano trzech pseudokibiców OPRAC.: Bartłomiej Romanek

Prawie 2,4 kilogramów narkotyków i 3 zatrzymanych mieszkańców Częstochowy w wieku od 18 do 25 lat to efekt kilkumiesięcznej wnikliwej pracy policjantów z grupy do spraw zwalczania przestępczości pseudokibiców. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Za posiadanie narkotyków grozi im od 3 do 10 lat więzienia.