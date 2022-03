Częstochowska policja zatrzymała dwóch kierowców, którzy ścigali się w centrum miasta

Policjanci z ruchu drogowego codziennie dbają o bezpieczeństwo podróżujących drogami miasta i powiatu częstochowskiego. Zdecydowanie reagują na wykroczenia i przestępstwa drogowe, które przyczyniają się do powstawania groźnych w skutkach wypadków. W ubiegłym tygodniu zatrzymali 2 kierujących, którzy na jednej z częstochowskich ulic urządzili sobie wyścigi.

W ubiegłą środę policjanci z częstochowskiej drogówki patrolowali aleję Monte Cassino, gdy zauważyli dwa samochody, które poruszały się z nadmierną prędkością. Kierujący peugeotem i renault przekroczyli dozwoloną prędkość o 59 km/h w obszarze zabudowanym.

- Okazało się, że 40-letni mieszkaniec Tarnowskich Gór kierujący peugeotem nie posiadał uprawnień do kierowania, dlatego oprócz mandatu karnego w kwocie 1,5 tys. złotych i 10 punktów karnych policjanci skierowali względem sprawcy wykroczenia wniosek do sądu. Grozi mu teraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Ponadto mandatem karnym w kwocie 300 złotych została również ukarana pasażerka peugeota za to, że świadomie dopuściła do kierowania po drodze publicznej osobę nieposiadającą uprawnień - mówi podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.