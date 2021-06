Częstochowskie pogotowie ratunkowe ma trzy nowe karetki. Pojazdy zaprezentowano na Placu Biegańskiego

- W tym roku planujemy jeszcze zakup trzech takich karetek, dzięki czemu wzmocnimy się sprzętowo. Za nami bardzo trudny okres pandemii, który nasi pracownicy przeszli bardzo dobrze. Oczywiście jak wszędzie były różnego rodzaju problemy, ale jakoś to przetrwaliśmy – dodawał Marian Nowak.

Jedna z nowych karetek wyposażona jest w specjalne nosze przystosowane do niesienia pomocy osobom otyłym. Nosze są przystosowane do pomocy i transportu pacjentów o wadze do 320 kg.

- Mają one specjalne zabezpieczenia i sterowanie elektryczne, które umożliwiają zespołowi zaopiekowanie się pacjentem bez zbytniego używania siły fizycznej – mówił Marian Nowak.