"Człowiek Teatru 2021" dla Roberta Talarczyka. Dyrektor Teatru Śląskiego laureatem prestiżowej nagrody im. Zygmunta Hübnera

Robert Talarczyk to także twórca wrażliwy na tematy społeczne, m.in. inicjator i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu „Open The Door” w Katowicach, interdyscyplinarnego festiwalu, który oddaje głos wykluczonym i pomijanym, podczas którego mówi się głośno i odważnie o tym, co boli, wzrusza, porusza dziś społeczeństwa Europy i świata. Do katowickiego teatru, zaprasza co sezon najważniejszych twórców różnych pokoleń, m.in. Maję Kleczewską, Radosława Rychcika, Piotra Cieplaka, Nikołaja Koladę, Annę Augustynowicz, Wojciecha Farugę, Jacka Głomba czy Agatę Dudę-Gracz.