„Człowiek to najokrutniejsze zwierzę”. Skolimowski stworzył film z miłości do zwierząt

1) Na tegorocznym Festiwalu w Cannes film cieszył się olbrzymią popularnością, bardzo dobrze przyjęty przez krytyków festiwalowych czasopism „Le film français” i „Screen”, olbrzymia kolejka w sobotę na powtórkowy seans „Eo” do Sali Debussy’ego (ostatniego dnia festiwalu powtarzane są wszystkie filmy konkursowe), wreszcie nagroda Grand Prix du Jury na gali zamknięcia!

2) Na wrześniowym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni jurorzy nawet nie raczyli zauważyć udziału „IO” w konkursie i film wyjechał bez żadnej nagrody!

3) Z kolei Komisja Selekcyjna PISF wytypowała film Skolimowskiego jako polskiego kandydata do Oscara w kategorii: film zagraniczny!

4) I wreszcie na Cinefest w Miszkolcu, będąc członkiem 5-osobowego, międzynarodowego jury nie byłem w stanie (film nie podobał się) przekonać pozostałych współuczestników do przyznania nagrody!

Co jest takiego w filmie nestora naszej kinematografii, często idącego pod prąd wszelkim kierunkom i estetykom filmowym, że zbiera tak krańcowe oceny: od zachwytów po całkowitą negację? Że dla jednych to film wybitny, a inni wychodzą w trakcie seansu?

Już sam tytuł „IO” (z angielska „Eo”) budzić może zdziwienie, ale i zaciekawienie. To imię głównego bohatera, poczciwego osiołka, a jednocześnie głos wydawany przez kłapoucha.

A jako, że w polszczyźnie zwierzę to symbolizuje głupotę i upór (choć to ponoć super inteligentne stworzenia), to dla wielu taki wstęp już jest rezygnacją z możliwości zetknięcia się z dziełem na ekranie.

Rzeczywiście dla wielu widzów „IO” czyli historia osiołka, który występował w cyrku ze swoją opiekunką, ale po uwolnieniu go ma trafić do włoskiej rzeźni, może być trudny w odbiorze poprzez swą stylistykę. Ale właśnie owa konwencja (m.in. błyskotliwy montaż, ekscytująca, czasem głęboko majestatyczna ścieżka dźwiękowa, wizualizacja grą jaskrawoczerwonych stroboskopowych świateł) czyni film tak fascynującym i daje widzowi czas na refleksję nad kondycją świata i ludzką doczesnością w kontekście smutnego losu zwierzęcia.

Jerzy Skolimowski wspomina, iż przy realizacji „IO” inspirował się klasyką francuskiego kina, filmem z 1966 roku „Na los szczęścia, Baltazarze” Roberta Bressona. Ale w tamtym filmie więcej jest człowieka niż zwierzęcia, choć wątek nieszczęśliwej Marii toczy się równolegle z tytułowym Baltazarem, osiołkiem zakupionym dla dziewczyny. I choć dziwnie to zabrzmi: oboje cierpią wobec niegodziwego świata wokół nich. W filmie polskiego reżysera los zwierzęcia wybrzmiewa najmocniej, ludzie są tylko tłem, choć najczęściej w pejoratywnym znaczeniu.