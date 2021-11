Czorny Weekend w Galerii Katowickiej. Black Friday w Katowicach z prezentami i ogromnymi prezentami Martyna Urban

Czorny Weekend w Galerii Katowickiej. Od kilku dni w Internecie panuje szał promocyjny. Marki zachęcają swoich klientów do zrobienia zakupów w atrakcyjnie niskich cenach. W Galerii Katowickiej także trwają przygotowania do Black Friday, a właściwie do „Czornego weekendu". Dlatego postanowiliśmy odwiedzić galerię i na własne oczy przekonać się, czy warto skorzystać z specjalnych promocji.