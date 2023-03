Czterdzieści lat służby policjanta z Zawiercia. Aspirant sztabowy Mirosław Marczyk od 1983 stoi na straży bezpieczeństwa ruchu drogowego

Czterdzieści lat służby policjanta z Zawiercia

- By mieć etat w ruchu drogowym, musiałem pojechać do Warszawy i zdać specjalistyczny egzamin sprawnościowo-fizyczny i psychologiczny. Tam połowa chłopaków odpadła, bo m.in. trzeba było wchodzić na czas po linie. Chyba 8 metrów. Byłem wysportowany i poradziłem sobie na piątkę. To jednak nie wszystko. Trzeba było mieć także dobre warunki fizyczne i przynajmniej 170 cm wzrostu. Niżsi nie mieli szans, bo wtedy drogówka była taką reprezentacyjną służbą w formacji i każdy musiał dobrze się prezentować – wspomina pan Mirosław.

Służbę w policji Mirosław rozpoczął w 1983 roku. Ukończył szkołę policyjną w Pile, skąd trafił do komendy policji w rodzinnym Zawierciu. Tam stanął przed wyborem: mógł służyć w wydziale kryminalnym, przestępczości gospodarczej i ruchu drogowego. Co ciekawe, największe wymagania stawiano przed przyszłymi funkcjonariuszami „drogówki”.

Przez cztery dekady obserwował zmiany w policji

Początek służby pana Mirosława to radiowozy marki fiat 125p i motocykle MZ. Dzisiaj w pracy jeździ kią sportage wyposażoną w wideorejestrator, a motocykle to najnowsze BMW. Zmienił się również sprzęt do pomiaru szybkości: rozstawiane na statywach radary antenowe zastąpiły laserowe mierniki wykonujące zdjęcia przekraczających prędkość pojazdów. Jedyne, co się nie zmieniło, to wymówki kierowców.

– Mówią, że spieszą się do pracy, lekarza, na różne spotkania. Zawsze wszystko na ostatnią minutę. Ja ten powód nazywam jednym słowem: życie – mówi pan Mirosław.

Pan Mirosław nie widzi się już w innym zawodzie, ale przychylnie patrzy na policjantów, którzy w młodszym wieku decydują się na zmianę zawodu. Cieszy się, że młodsi koledzy odnajdują swoją własną ścieżkę życiową.