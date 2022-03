Czteroosobowa rodzina z Ukrainy zamieszka w Katowicach dzięki Związkowi Górnośląskiemu

Związek Górnośląski podjął się wspaniałej inicjatywy, aby zapewnić dach nad głową rodzinie, która uciekła z terenu objętego wojną na Ukrainie. To mama z trzema córkami. Dojechały do Katowic po wielu dniach dramatycznej ucieczki. Szczęśliwie szybko znalazły bezpieczne schronienie. Po kilku dniach spędzonych w gościnnym domu członkowie ZG podjęli decyzję, aby pomóc rodzinie usamodzielnić się w Katowicach.

- Mamy wielu dobrych znajomych. I to oni za wszystkim stoją - mówi tajemniczo Grzegorz Franki, przewodniczący Związku Górnośląskiego. - Szukaliśmy wolnego mieszkania i znaleźli się ludzie, którzy je podarowali. Szukaliśmy wykonawcy remontu i znalazła się firma, która się tego podjęła. Poprosiliśmy wolontariuszy, którzy chcieliby posprzątać całe mieszkanie i go odmalować. I też się znaleźli. Wszyscy włożyli w to całe serce, nie szczędząc swojego czasu i pieniędzy.