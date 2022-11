Cztery osoby poszkodowane w wypadku na S52 w Skoczowie. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym

Wypadek w Skoczowie – ranne cztery osoby

Wypadek, do którego doszło 30 listopada, miał miejsce przy przejeździe awaryjnym, który służy do zawracania. Samochody zderzyły się 300 metrów za węzłem z drogą krajową 81. Troje pasażerów samochodu osobowego zostało przewiezionych do szpitala, pomocy medycznej wymagał również poszkodowany kierowca ciężarówki.

Ustaleniem dokładnych okoliczności i przyczyn wypadku zajmie się cieszyńska policja.

W momencie wypadku ruch na drodze był bardzo mocno utrudniony. Rozbite pojazdy zagrodziły przejazd, dodatkową komplikacją były okoliczne pożary. Służby ratunkowe były wzywane do pożaru hali w Ustroniu oraz do pożaru bloku mieszkalnego w Czeskim Cieszynie. Ze względu na wzmożony ruch wozów strażackich, przejazd trasą S52 w godzinach przedpołudniowych był bardzo trudny.

Obecnie w miejscu wypadku nie powinny już występować utrudnienia.