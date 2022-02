Czwartkowe szaleństwo na stacjach paliw. O ile tak naprawdę podrożało paliwo?

W czwartek 24 lutego, do sieci wypłynęły informacje na temat drastycznych podwyżek cen paliw oraz jego ograniczonej ilości. Ludzie w panice zaczęli ustawiać się w kolejkach na najbliższych stacjach benzynowych by zatankować swoje samochody. Prócz samochodów, ludzie tankowali również zapas bielizny do różnego rodzaju kanistrów. Czy było to konieczne? Specjaliści z systemu dla kierowców Yanosik oraz aplikacji do przechowywania paragonów PanParagon postanowili zbadać sprawę wzrostu cen.