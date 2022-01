Czy 7 stycznia jest dniem wolnym od pracy? Dla niektórych tak. O tym zadecyduje pracodawca

7 stycznia może być wolnym od pracy

Święto Trzech Króli wypada w tym roku w czwartek. Oznacza to, że większość pracowników, będzie miała jutro dzień wolny. Jeśli pracodawca każe nam przyjść w tym dniu do pracy, przysługuje nam za to dodatkowy dzień wolny.

Wiele wskazuje na to, że dla wielu osób wolny może być także piątek 7 stycznia, co pozwoli na "długi weekend". Tegoroczny 1 stycznia przypadał na sobotę. Pracownikom, którzy pracują od poniedziałku do piątku, pracodawca musi zapewnić wolny dzień i "oddać" 8 godzin, które przepadły, kiedy święto wypadło w weekend.

1 stycznia 2022 r., czyli Nowy Rok, przypadał w weekend, więc pracodawca zobowiązany jest "oddać" te 8 godzin w innym dniu. To dotyczy pracowników, którzy pracują od poniedziałku do piątku i dla nich sobota jest dniem wolnym.