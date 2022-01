Czy amantadyna jest skuteczna? Brakuje chętnych do badań na Śląsku. Kiedy będą wstępne wyniki testów?

Amantadyna to lek stosowany u cierpiących na chorobę Parkinsona. Zdaniem niektórych ekspertów łagodzi również przebieg COVID-19. Dotąd część pacjentów leczyła się lekiem na własną rękę.

Przewodniczącym Komitetu Badawczego na Śląsku jest prof. Adam Barczyk, kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i szef oddziału pneumonologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach.

To właśnie katowicki szpital zrekrutował lwią część pacjentów do badania klinicznego. Jak dotąd przystąpiło do niego 190 chorych, a docelowo potrzeba 500.